З 26 серпня в Україні запрацювали 43 нові камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Тепер загальна кількість таких комплексів сягнула 308.
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40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де вони розташовані
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:21
40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де...
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40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де вони розташовані
Додано: Пон 26 сер, 2024 15:46
Re: 40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де...
Це потужно!
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