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Українці отримують великі
штрафи за проблеми з...

Українці отримують великі штрафи за проблеми з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:56

Українці отримують великі штрафи за проблеми з...

Пропонуємо до обговорення:
Українці почали отримувати великі штрафи за неправильне користування лічильниками газу. Відповідне рішення виніс Дергачівський районний суд Харківської області.

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Українці отримують великі штрафи за проблеми з лічильниками газу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:56

"...мимовільне підключення до лічильника..."
:)))))))))))))))
МИМОВІ́ЛЬНИЙ а, е. · Який трапляється або виявляється ненароком, випадково.
(facepalm)
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:18

  salvydas написав:"...мимовільне підключення до лічильника..."
:)))))))))))))))
МИМОВІ́ЛЬНИЙ а, е. · Який трапляється або виявляється ненароком, випадково.
(facepalm)


+++
Це як "мимовільне слиновиділення" або "мимовільне сечовиділення".
Типу проходив поряд і "мимовільно" підключився.
Аплодую
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:09

  alibob написав:
  salvydas написав:"...мимовільне підключення до лічильника..."
:)))))))))))))))
МИМОВІ́ЛЬНИЙ а, е. · Який трапляється або виявляється ненароком, випадково.
(facepalm)


+++
Це як "мимовільне слиновиділення" або "мимовільне сечовиділення".
Типу проходив поряд і "мимовільно" підключився.
Аплодую
мається на увазі "мимовільно підключився до сусідського лічильника"
- поки сусіди в еміграції, наприклад.
Є реальні кейси :mrgreen:
flysoulfly
 
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