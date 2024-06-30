Обмін валют в Україні — це процес з конкретними правилами. Проте періодично можуть виникати питання щодо дійсності тих чи інших банкнот, або невідомих термінів.
Дивися повний текст
Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34
Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34
Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:30
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:44
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:46
Re: Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для ньо
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|