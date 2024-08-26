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Зросте вище 46 гривень: коли курс долара в Україні сягне...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 вер, 2024 17:13
Пропонуємо до обговорення:
До 2026 року середньорічний курс долара може значно вирости. Експерт розповів, на які показники орієнтується Національний банк України протягом найближчих трьох років.
Дивися повний текст Зросте вище 46 гривень: коли курс долара в Україні сягне такої позначки
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:18
Буде падати курс?
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GALeon
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:59
GALeon написав:
Буде падати курс?
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Investor_K
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Додано: Нед 01 вер, 2024 21:35
Investor_K написав: GALeon написав:
Буде падати курс?
Бідна гривня
Па 37?
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