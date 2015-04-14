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Про стан мікро-, малого
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Про стан мікро-, малого й середнього бізнесу
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:40

Про стан мікро-, малого й середнього бізнесу

Южаніна Ніна Петрівна

Понад 60% представників стикнулися з суттєвим погіршенням економічних та фінансових показників.

📊 Про це свідчить дослідження «Стійкість українського бізнесу під час повномасштабного вторгнення» від Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 
🔸 Майже 72% підприємств стикнулися зі зростанням собівартості продукції та послуг.
 
🔸 Близько 61% підприємств взагалі не інвестують у розвиток через брак коштів.
 
🔸 Понад 60% малого й середнього бізнесу констатували зменшення показників виробництва, продажів та кількості клієнтів.
 
🔸 Більш як 33% респондентів у прифронтових та майже 30% в інших областях України повідомили про суттєві втрати.
 
🔸 Майже 20% опитаних бізнесів перебувають на межі закриття.
 
Найскладніша ситуація – у прифронтових областях.
 
Найгірша – в сегменті мікро- та малого бізнесу.
 
Ну що ж, підвищення податків на часі⁉️
Скільки ще можна маніпулювати цифрами, показниками, прогнозами, стратегіями
Ірина_
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