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Думка бізнесу
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:55

Думка бізнесу

Ніна Южаніна

ПІДВИЩЕННЯ ЦІН – найбільш поширена відповідь бізнесу на можливе збільшення податків.
📊 За результатами опитування 282 власників та топменеджерів бізнесу, проведеного компанією Advanter Group, підвищити ціни на продукцію або послуги в разі збільшення податків готові 72,2% українських бізнесів:
🔸 47,7% будуть оптимізовувати податки;
🔸 45,0% оптимізують витрати;
🔸 21,9% скоротять персонал;
🔸 21,9% шукатимуть нові ринки збуту;
🔸 17,9% призупинять діяльність в Україні;
🔸 11,3% підвищуватимуть ефективність;
🔸 10,6% зменшать рівень виробництва та продажів.
Лише 2% респондентів зазначили, що не планують оптимізувати сплату податків у разі їх підвищення.
Ірина_
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