Податкові послаблення для бізнесу

Додано: Вів 05 лип, 2022 22:21

cohan написав: давно обратили внимание? ЕСВ там изменилось что-то в отчетах, оно до конца года будет переплатой давно обратили внимание? ЕСВ там изменилось что-то в отчетах, оно до конца года будет переплатой

А разве не всё время существования этого кабинета было, что, пока нет отчёта - как бы ничего не должен и всё пишется в переплату. Что по ЕСВ, что по ЕН. Потом сумма для уплаты берётся из отчёта и появляется задним числом. Не самой же налоговой считать сколько ФЛП должен заплатить. IMHO, единственная польза от того раздела с балансом по налогам - это проверка, что налоговые платёжи и отчёты таки приняты, а не ушли в никуда.