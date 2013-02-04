Концепція "відкритий банкінг"

Додано: Суб 07 вер, 2024 15:32

won написав: Faceless написав:

"За кордоном" це почали впроваджувати набагато раніше. Директива PSD2 була прийнята в 2015, а це всього лише черговий крок НБУ на її імплементацію.

І головна ідея в тому, що це ви, як клієнт, можете дати доступ третій стороні до своїх рахунків і фінансових даних, а не самодіяльність банку. "За кордоном" це почали впроваджувати набагато раніше. Директива PSD2 була прийнята в 2015, а це всього лише черговий крок НБУ на її імплементацію.І головна ідея в тому, що це ви, як клієнт, можете дати доступ третій стороні до своїх рахунків і фінансових даних, а не самодіяльність банку.

З тону вашої відповіді можна зрозуміти, ніби ви вважаєте, що все, що робиться в Євросоюзі - це добре, правильно, і так має бути і в нас. Якщо таке ваше ставлення і є - категорично не згоден з такою точкою зору.



По суті питання, хто що скаже, як можна цьому протидіяти? Або впровадженню цієї концепції, або хоча б на особистому індивідуальному рівні? З тону вашої відповіді можна зрозуміти, ніби ви вважаєте, що все, що робиться в Євросоюзі - це добре, правильно, і так має бути і в нас. Якщо таке ваше ставлення і є - категорично не згоден з такою точкою зору.По суті питання, хто що скаже, як можна цьому протидіяти? Або впровадженню цієї концепції, або хоча б на особистому індивідуальному рівні?

Ні не вважаю, що прям усе.Але ваша порада "вивести гроші за кордон" у цьому світлі дещо абсурдна - мотивів вивести кошти може бути купа, але безґлуздо тікати від ініціативи НБУ в рамках PSD2 туди, де цей PSD2 впроваджують ще активніше.По суті, протидіяти треба не прогресу загалом, а можливим зловживанням.BankID - один з перших кроків в тому ж напрямку, і впроваджений вже давно. За його впровадження більш за все топили якраз фінкомпанії, особливо МФО. Коли ви проводите ідентифікацію через BankID, ви віддаєте тому порталу, на якому проходите ідентифікацію, величезний набір інформації - майже повну картку клієнта, тільки даних про рахунки там немає.Щодо опен банкінгу - сама концепція, щоб було якесь стандартизоване API для доступу до банківської інформації, не є чимось поганим. Важливо, щоб доступ до цієї інформації був захищений не гірше, ніж будь-який сучасний інтернет-банкінг, щоб було видно, хто, де і коли отримував такий доступ. І в ідеалі мати можливість обмежувати рівень доступу через такі сервіси.Окресліть, проти чого конкретно ви збираєтеся виступати і чому саме протидіяти. Бо, як на мене, ви вже запізнилися з підняттям тривоги. Треба тоді бігти з банків, в яких є BankID, або взагалі йти в кеш, щоправда, це навіть у нас чим далі тим більш проблемно.