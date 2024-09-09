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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

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А-банк
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:16

Національний кешбек

2 вересня, офіційно стартувала програма "Національний кешбек", за якою українцям компенсуватимуть 10% витрат на придбання товарів вітчизняного виробництва.

Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку

«Національний кешбек» пропонують поширити на книжки

Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку

Державний Sense Bank оголосив про участь у бета-тестуванні програми «Національний кешбек»

Понад 300 000 українців вже відкрили картки «Кешбек «Зроблено в Україні» в ПриватБанку, щоб отримувати додатковий 10% кешбек за розрахунки

Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми «Національний кешбек»


Шановні форумчани, ділимося власним досвідом та корисними порадами використання державної програми «Національний кешбек».

Які нюанси та проблеми існують? Чому все так складно з національною кешбек програмою? Де найкраще відкрити картку?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:36

а можна поцікавитись звідки гроші на цю державну програму, адже в бюджеті на 2024 цих коштів закладено не було
а по підрахункам треба від 3 до 10 мільярдів на рік
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:04

Сегодня был в экомаркете по радио вовсю идет реклама этого кэшбэка.
Wirująświatła
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