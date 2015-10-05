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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 22:45

Re: Психологія та саморозвиток

Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 22:58

прожити життя щоб не було шкода за марно втрачені роки

Коротенька лекція про те як прожити життя щоб не було шкода за марно втрачені роки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:01

flyman
Мені нема коли..
Давай коротко , це треба на 140 дол і секс за морозиво в 1 дол від тої, яка і сама готова доплатити?
Ну просто дійсно нема коли..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:11

  Hotab написав:Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..

Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:15

  Бетон написав:
  Hotab написав:Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..

Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта

Чув таке
Але ж від Німеччини до Болгарії є вся гама кліматів. Від холоду до жари І десь там є переходи через нуль є))
Все ж ні))
Я вірю що причина в основі, подушці. Яку для важких фур треба давно давно замінити, щоб скорлупа (асфальт) не лопався. Але ж ні, щороку міняють скорлупу
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 лип, 2025 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:18

Киця, ти? ))

  Успіх написав:Не можу впізнати - це Флер, чи колишня Хотаба?))
https://youtube.com/shorts/9yfxXP9LBos? ... 5Xa7Xh9ps5

Важкувато по відео визначити.. Але здається там є чимало проблем зі здоровʼям, і хтось (недоДронщик - копач траншей і мийщик снарядів) має з фронту за нею приїхати доглядати. 😅
Хоча… Була історія про «бабусю з трьома класами, яка пече пиріжки краще Клопотенка». Невже це саме вона?))) Якщо вона ще і на кабанчику чистить каналізації, то все!! Це воно!! :lol: :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 01:28

  Бетон написав:Недавно я ответил на запрос своей тёти от 2021 года в Фейсбук. Мне захотелось узнать про отца.
Единственное, что я запомнил, как он бил меня до синевы в 2 года. Несколько лет позднее это обернулось в операцию в виде грыжи.
Я на всю жизнь запомнил, как он в школу мне принёс батончик Марса.
Больше я его не видел. Он исчез.

Тётя мне прислала запрос в день, когда умер мой светлый добрый мальчик, которым я его запомнил, мой брат, отец которого кум председателя нафтогаз.

Трагичная тяжёлая судьба.
Земля тебе пухом, родной


Всякое бывает
Родные, кумиры покинувшие этот мир, может даже задолго до нашего рождения, но живут в наших сердцах. А есть когда-то близкие и ныне здравствующие, но умершие для наших душ.
Надо идти по первому пути чтобы обрести духовное бессмертие
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