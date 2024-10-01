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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 3.9 5 15
ПриватБанк
53%
8
Ощадбанк
0
0
А-банк
7%
1
ПУМБ
7%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
7%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
13%
2
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:12

забава

А куди потрапляють данні з магазинів та банків про транзакції та ідентифікації тримачів карток? В Мінекономіки чи Мінціфру? Хто цей щасливий власник безцінної бігдати?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 14:55

  WallNutPen написав:
  THB написав:Про кэш понятно но вот про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились. У меня есть начисления (в том же сильпо) то такому алгоритму
Сума чека - 55 грн.
Сума укр. товарів у чеку - 60 грн.
Нараховано кешбеку - 6 грн.

Поэтому с оплатой "балобонусами" как раз все ОК. По крайней мере сейчас точно. Как будет дальше - поглядим


Зайдите в дию,тапните по начисленному кешбеку 6гр и в третьем пункте будет прописан способ оплаты, интересно,что там написано?
[/quote]
Написано следующее:
_______________
Оплата карткою:
Назва банку: <название банка чьей картой платились 55 грн.>
Номер картки <первые четыре цифры карты 8 звездочек и последние 4 цифры карты>
Платіжна система MasterCard.
___________[/quote]
Так что кешбек дали все таки за оплату картой,а не "балобонусами"?
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:12

THB еще раз ликбез специально для вас - я писал дословно:
  WallNutPen написав:про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились.

Далее я привел пример именно такой частичной оплаты. Напоминаю мой кейс сумма чека - 55 гривен но украинских товаров в чеке на 60 грн. Путем не сложных вычислений очевидно что если чек на 55 грн. (который и платился картой) но товаров на 60 грн. то 5 грн. оплачено как-то по другому. Я писал что это сильпо, а там как раз есть программа балобонусов - то есть очевидно частично товар был оплачен был не деньгами, а балобонусами. То есть еще раз 55 грн. деньгами с карты и 5 грн. балобонусами. В итоге по чеку начислен национальный кэшбек на сумму 6 грн. - то есть и на ту сумму что оплачена картой и на ту сумму что оплачена балобонусами. Теперь напоминаю с какой вашей фразы начался мой первый пост - это был ваш ответ на вопрос
  THB написав:
  a77 написав:а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?

Никак не будут,так же как и за кеш.

Вы написали не корректно. Я вас поправил и привел доказательства того, что
  WallNutPen написав:про частичную оплату "балобонусами" - вы погорячились.

ЧТД :roll:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:59

Re: Національний кешбек

Еще про бонусы и оплату ими. Из 27.80 оплатил в Ашане реальными деньгами 1 грн, остальное бонусами. Кешбек начислили 2.78, больше чем оплатил гривнами =)

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Buster
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:02

Обсяг нарахованих коштів за програмою «Національний кешбек» становив 23,6 млн грн для 663 тис. зареєстрованих користувачів.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, тижнем раніше було зафіксовано 177 тис. учасників програми, яким загалом нараховано 2,9 млн грн.

«Частина банків-партнерів уже налаштували передачу даних про транзакції. Це дало змогу обрахувати та відобразити в Дії кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня. Це хороший привід зробити нові покупки українських товарів і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для низки банків тестування систем ще тривають», — наводяться в повідомленні слова першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:18

  Buster написав:Еще про бонусы и оплату ими. Из 27.80 оплатил в Ашане реальными деньгами 1 грн, остальное бонусами. Кешбек начислили 2.78, больше чем оплатил гривнами =)

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У мене що не чкек -то в тисячу раз більш. Везе ж людям!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:37

  jabba написав:
  Bobua написав:Чи є вже розвідки як вся ця магія працює?

Купував не раз.
Була навіть пляшка молока, що на кришецці хвалилась штрих.кодом програми.
Але в ДіЯ є лише один кешбек, де обидва товари в програмі.

В чому хитрість?
Якщо є інозем.товар в чеку -- то й всі укр. пролітають?

При разных товарах в чеке - импортных, отечественных не включенных производителем в программу и тех что подпадают под нацкешбек - начислят только за ту часть чека, в котором товары включенные производителем в программу. Причем в Дии будет и сумма чека общая, и сума попадающая под начисление и даже название производителя.
А вообще работает пока из рук вон плохо. Сказали же - бета версия. :cry: За некий товар мне за покупку от 15 числа начислили еще в воскресенье а за такой же товар в том же магазине 17 числа - еще нет.



Ага...

Ще десь прочитав, що продавці мають бути в “програмі”.

Наразі по форі маю кешбеки, і то через раз.
А по файно-маркету -- ні разу...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:03

Re: Національний кешбек

АТБ и Варус - по одной покупке, и сразу нарисован кэшбэк. В Сильпо почти ежедневно, Сильпо в программе с 9 сентября, и всего одно зачисление 29-го, когда я спросила в ФБ, почему не начисляется кэшбэк. Меня ласково послали звонить 15-45.
Сегодня открыла Дию - по нулям, началось новое начисление, старое непонятно куда делось.
Hella
 
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