Національний кешбек

Без л,ха життя пл,ха
Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2024 20:26
Без л,ха життя пл,ха
Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок.
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