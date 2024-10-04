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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Національний кешбек Національний кешбек + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<1 ... 6789 На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні? Національний кешбек 3.8 5 16 ПриватБанк 56% 9 Ощадбанк 0 0 А-банк 6% 1 ПУМБ 6% 1 Укрсиббанк 0 0 monobank 6% 1 Укрексімбанк 0 0 Банк Глобус 13% 2 Укргазбанк 0 0 Банк Кредит Дніпро 0 0 Sense Bank 13% 2 Всього голосів : 16 Додано: Сер 02 жов, 2024 20:26 jabba написав: sens Ну так сказано - бета-версия. Не все магазины присоединились, не все производители свой товар подали. Дальше будет больше магазинов и товаров. Ну так сказано - бета-версия. Не все магазины присоединились, не все производители свой товар подали. Дальше будет больше магазинов и товаров.



Без л,ха життя пл,ха

Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок. Без л,ха життя пл,хаЯкщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок. sens

Повідомлень: 17919 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 07:05 . Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК WallNutPen Повідомлень: 1245 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 351 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 10:21 WallNutPen написав: Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК . Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК

Згідний, окрім нічого додатково не підтверджував.



Все більше трапляється на очі "загальний реєстр банківських карток".



Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.



Це більш дієво в роботі з НБУ - шахраями. Згідний, окрім нічого додатково не підтверджував.Все більше трапляється на очі "загальний реєстр банківських карток".Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.Це більш дієво в роботі з НБУ - шахраями. sens

Повідомлень: 17919 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 12:52 Re: Національний кешбек sens написав: Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку. Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку. Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.

Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.

Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру. Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру. Amethyst

Повідомлень: 5784 З нами з: 05.05.21 Подякував: 439 раз. Подякували: 1116 раз. Профіль 2 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:14 Amethyst написав: sens написав: Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку. Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку. Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.

Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.

Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру. Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру.



Я поки бачив ліміт в Рада та Аккорд.

Якщо вам власник відкриє доп.картку то ваші шанси збільшуються.



Заміна картки це виключно необхідно,тому що ліміт спочатку 150 на місяць, потім стане накопичувальний на 3...12 місяців. У нас НБУ це гнучкі бариги. Я поки бачив ліміт в Рада та Аккорд.Якщо вам власник відкриє доп.картку то ваші шанси збільшуються.Заміна картки це виключно необхідно,тому що ліміт спочатку 150 на місяць, потім стане накопичувальний на 3...12 місяців. У нас НБУ це гнучкі бариги. sens

Повідомлень: 17919 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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