Національний кешбек

Додано: Чет 03 жов, 2024 07:05

Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК