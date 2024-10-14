Національний кешбек

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Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК .
WallNutPen написав:Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК .
Згідний, окрім нічого додатково не підтверджував.
Все більше трапляється на очі "загальний реєстр банківських карток".
Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Завершуємо публічний бета-тест однієї з найскладніших послуг в історії цифрової держави. З 2 вересня перевіряли, як працює Нацкешбек, виявляли та фіксили баги, аналізували фідбек користувачів. Зараз запускаємо послугу в повному форматі.
Якщо ви ще не встигли долучитися до програми, зробіть це зараз. Усе просто — відкривайте картку Зроблено в Україні в банку й активуйте її в Дії. Кешбек нараховуватиметься автоматично.
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