RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Національний кешбек

Національний кешбек
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4 5 17
ПриватБанк
53%
9
Ощадбанк
0
0
А-банк
6%
1
ПУМБ
6%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
6%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
18%
3
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:26

  jabba написав:sens Ну так сказано - бета-версия. Не все магазины присоединились, не все производители свой товар подали. Дальше будет больше магазинов и товаров.


Без л,ха життя пл,ха
Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17935
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 07:05

Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК ;).
WallNutPen
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:21

  WallNutPen написав:Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК ;).

Згідний, окрім нічого додатково не підтверджував.

Все більше трапляється на очі "загальний реєстр банківських карток".

Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.

Це більш дієво в роботі з НБУ - шахраями.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17935
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:52

Re: Національний кешбек

  sens написав:Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.
Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.
Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 05.05.21
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:14

  Amethyst написав:
  sens написав:Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.
Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.
Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру.


Я поки бачив ліміт в Рада та Аккорд.
Якщо вам власник відкриє доп.картку то ваші шанси збільшуються.

Заміна картки це виключно необхідно,тому що ліміт спочатку 150 на місяць, потім стане накопичувальний на 3...12 місяців. У нас НБУ це гнучкі бариги.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17935
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:52

Національний кешбек: як підключити та отримувати більше бонусів, ніж пропонує держава
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:40

Re: Національний кешбек

Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10052
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 05:49

  Investor_K написав:Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?

0.
Позиція - не довіряю фіскалам у яких все на паузі і Закони приймають заднім числом місяця.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17935
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 07:39

  sens написав:
  Investor_K написав:Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?

0.
Позиція - не довіряю фіскалам у яких все на паузі і Закони приймають заднім числом місяця.

А як же заробляти гроші та приймати участь у національному русі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10052
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:42

Михайло Федоров

73 млн Нацкешбеку вже нараховано в Дії

Завершуємо публічний бета-тест однієї з найскладніших послуг в історії цифрової держави.
З 2 вересня перевіряли, як працює Нацкешбек, виявляли та фіксили баги, аналізували фідбек користувачів.
Зараз запускаємо послугу в повному форматі.

Якщо ви ще не встигли долучитися до програми, зробіть це зараз. Усе просто — відкривайте картку Зроблено в Україні в банку й активуйте її в Дії. Кешбек нараховуватиметься автоматично.

Підтримуйте економіку, бо зараз це важливо як ніколи, та отримуйте 10% кешбеку з кожного українського товару. Нацкешбек вже нараховується на 260+ тисяч товарів, а більше про головні цифри бети — на інфографіці.
Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2473)
14.10.2024 14:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.