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Інформація щодо
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Інформація щодо результатів роботи СМКОР
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:06

Інформація щодо результатів роботи СМКОР

Олег Гетман

Кількість компаній, яких у серпні 2024 торкнулись блокування ПН/РК - трохи зменшилось (березень = 23,3 тис ТОВ, квітень = 23,1 тис, травень = 23,8 тис, червень = 21.3 тис, липень = 23.1 тис, серпень = 22.9 тис)
Відсоток блокувань у серпні 2024 зменшився = 0,65% (було: трав = 0.81%, чер = 0.78%, лип = 0.76%). (рис 1)
Показники роботи системи все ще далекі від оптимальних, система СМКОР потребує подальшого вдосконалення, з метою мінімізації блокувань білого бізнесу.
Показники за серпень 2024 року:
- Кількість платників податку на додану вартість (станом на 01.09.2024) = 245248
- Кількість ПН/РК, прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 28,5 млн
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 225,8 млрд грн
- Кількість платників податку, у яких зупинена реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 22969
- Кількість ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 186682
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 4,42 млрд
- Кількість платників податку, які подали на розгляд таблицю даних платника податку у звітному періоді = 2633
- Кількість таблиць даних платника податку по яких прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку = 1735
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:17

Олег Гетман

Державна податкова служба продовжує публікацію щомісячної інформації щодо результатів роботи СМКОР:

Кількість компаній, яких у січні 2025 торкнулись блокування ПН/РК = 22,5 тис (червень = 21.3 тис ТОВ, липень = 23.1 тис, серпень = 22.9 тис, вересень = 23.2 тис, жовтень = 23,7 тис, лист = 23,6 тис, січень = 24,5 тис)
Відсоток блокувань у січні 2025 дещо зменшився = 0,54% (було: трав = 0.81%, чер = 0.78%, лип = 0.76%, серп = 0.65%, вересень = 0,62%, жовтень = 0.58%, лист = 0.65%, груд = 0.6%). (рис 1)

Показники роботи системи все ще далекі від оптимальних, система СМКОР потребує подальшого вдосконалення, з метою мінімізації блокувань білого бізнесу.

Показники за січень 2024 року:

- Кількість платників податку на додану вартість (станом на 01.02.2025) = 247106
- Кількість ПН/РК, прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 26,4 млн
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 283 млрд грн
- Кількість платників податку, у яких зупинена реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 22538
- Кількість ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 142559
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 5,26 млрд
- Кількість платників податку, які подали на розгляд таблицю даних платника податку у звітному періоді = 2471
- Кількість таблиць даних платника податку по яких прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку = 1835
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 15:40

Олег Гетман - координатор експертних груп Економічної експертної платформи

Державна податкова служба продовжує публікацію щомісячної інформації щодо результатів роботи СМКОР:
Кількість компаній, яких у квітня 2025 торкнулись блокування ПН/РК = 19,2 (вересень = 23,2 тис ТОВ, жовтень = 23,7 тис, лист = 23,6 тис, грудень = 24,5 тис, січень = 22,5 тис, лютий = 18,3 тис, березень = 18,5 тис)
Відсоток блокувань у квітня 2025 дещо зріс = 0,46% (було: вересень = 0,62%, жовтень = 0.58%, лист = 0.65%, груд = 0.6%, січень = 0,54%, лютий = 0,39%, бер = 0.37%). (рис 1)
Показники роботи системи все ще далекі від оптимальних, система СМКОР потребує подальшого вдосконалення, з метою мінімізації блокувань білого бізнесу.
Показники за квітень 2025 року:
- Кількість платників податку на додану вартість (станом на 01.05.2025) = 245945
- Кількість ПН/РК, прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 26,8 млн
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 263,5 млрд грн
- Кількість платників податку, у яких зупинена реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 19188
- Кількість ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 123256
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 3 млрд
- Кількість платників податку, які подали на розгляд таблицю даних платника податку у звітному періоді = 2668
- Кількість таблиць даних платника податку по яких прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку = 2246
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