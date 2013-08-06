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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

Додано: Чет 06 гру, 2018 18:20 Щодо реєстрації ФОП Витяг з КУПАП:

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.



Витяги з КВЕД:

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Описание класса

Цей клас включає:

- забезпечення інфраструктурою для розміщення та перероблення даних та інших відповідних послуг

- спеціалізовані послуги з розміщення, такі як:

• розміщення на сервері веб-вузлів клієнтів

• потокова передача

• розміщення додатків

- забезпечення клієнтів програмно-апаратними ресурсами

- забезпечення клієнтів загальними засобами, пристосованими для режиму поділу часу

- діяльність з перероблення даних включає:

• повне перероблення даних, отриманих від клієнта

• складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта

- надання послуг введення даних

Цей клас не включає:

- діяльність, під час якої постачальник використовує комп'ютери тільки як інструмент (класифікується відповідно до типу наданих послуг)



63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Описание класса

Цей клас включає інші види діяльності інформаційних служб, не віднесених до інших угруповань:

- інформаційне обслуговування по телефону з використанням комп'ютерної техніки

- надання послуг з пошуку інформації на основі або контракту або за винагороду

- надання послуг з підбору новин та матеріалів з преси тощо

Цей клас не включає:

- діяльність телефонних центрів, див. 82.20



Запитання:

1. Чи потрібно реєструватись як ФОП при заробітку в Інтернеті (букси, наприклад GETMONEY.IN.UA, GLOBUS), написання статтей)?

2. Яким чином відображаються мої доходи у ДФС, якщо гроші перераховуються на банківську картку?

3. Чи можу я побачити свої доходи в особистому кабінеті платника податків (якщо на даний момент я не є ФОП)? andro Повідомлень: 1 З нами з: 06.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Edward » Вів 06 сер, 2013 11:06 1 3430

Froman Сер 07 сер, 2013 11:25