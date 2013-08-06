Щодо реєстрації ФОП

Витяг з КУПАП:
Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
Витяги з КВЕД:
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Описание класса
Цей клас включає:
- забезпечення інфраструктурою для розміщення та перероблення даних та інших відповідних послуг
- спеціалізовані послуги з розміщення, такі як:
• розміщення на сервері веб-вузлів клієнтів
• потокова передача
• розміщення додатків
- забезпечення клієнтів програмно-апаратними ресурсами
- забезпечення клієнтів загальними засобами, пристосованими для режиму поділу часу
- діяльність з перероблення даних включає:
• повне перероблення даних, отриманих від клієнта
• складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
- надання послуг введення даних
Цей клас не включає:
- діяльність, під час якої постачальник використовує комп'ютери тільки як інструмент (класифікується відповідно до типу наданих послуг)
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Описание класса
Цей клас включає інші види діяльності інформаційних служб, не віднесених до інших угруповань:
- інформаційне обслуговування по телефону з використанням комп'ютерної техніки
- надання послуг з пошуку інформації на основі або контракту або за винагороду
- надання послуг з підбору новин та матеріалів з преси тощо
Цей клас не включає:
- діяльність телефонних центрів, див. 82.20
Запитання:
1. Чи потрібно реєструватись як ФОП при заробітку в Інтернеті (букси, наприклад GETMONEY.IN.UA, GLOBUS), написання статтей)?
2. Яким чином відображаються мої доходи у ДФС, якщо гроші перераховуються на банківську картку?
3. Чи можу я побачити свої доходи в особистому кабінеті платника податків (якщо на даний момент я не є ФОП)?