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В уряді запропонували спосіб
вирішити питання квартирних...

В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:26

В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні в Україні стоять у квартирних чергах майже 2% громадян, з яких щорічно отримують квартири від держави не більше 200 українців. Можливістю вирішити питання квартирних черг, які майже не рухаються десятиліттями, може стати фонд соціального житла, з якого таке житло надаватиметься українцям за певних умов.

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В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних черг
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:31

Re: В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних

Вирішити ніяк. Тільки скасувати як явище
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:32

Re: В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних

приближенные будут получать на 6-10 бесплатных квартир от государства, лично знаю такие примеры
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