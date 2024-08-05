Finance.ua: Як купити акції іноземних компаній в Україні...

Розповідаємо про все, що може в цьому випадку вам допомогти заробити
Поточний рік вніс багато корективів в різні галузі життя. Українці стали більше турбуватися про майбутнє, багато хто почав вивчати можливості перспективного інвестування. В цьому плані вітчизняні компанії, без сумнівів, треба підтримувати. Та досвідчені фахівці в ситуації, що складається в нашій країні, радять основу портфеля робити з акцій іноземних компаній. Про це Finance.ua розповість у цьому матеріалі.
Дивися повний текст Як купити акції іноземних компаній в Україні у 2024 році