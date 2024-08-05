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Finance.ua: Як купити акції
іноземних компаній в Україні...

Finance.ua: Як купити акції іноземних компаній в Україні...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:49

Finance.ua: Як купити акції іноземних компаній в Україні...

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Поточний рік вніс багато корективів в різні галузі життя. Українці стали більше турбуватися про майбутнє, багато хто почав вивчати можливості перспективного інвестування. В цьому плані вітчизняні компанії, без сумнівів, треба підтримувати. Та досвідчені фахівці в ситуації, що складається в нашій країні, радять основу портфеля робити з акцій іноземних компаній. Про це Finance.ua розповість у цьому матеріалі.

Дивися повний текст Як купити акції іноземних компаній в Україні у 2024 році
D2
 
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