Finance.ua розігрує серед підписників свого каналу 5 сертифікатів від WOG на пальне номіналом 2000 гривень.
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📌 Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2024 16:18
Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за...
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Дивися повний текст
📌 Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку
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