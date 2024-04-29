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Finance.ua дарує 5 сертифікатів
по 2000 грн на пальне за...

Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:18

Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розігрує серед підписників свого каналу 5 сертифікатів від WOG на пальне номіналом 2000 гривень.

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📌 Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:18

чекаю на пальне )
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Модератори: Ірина_, Модератор

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