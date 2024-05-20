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Для безперебійної роботи
світлофорів під час відключень...

Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:27

Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень...

Пропонуємо до обговорення:
Для підключення світлофорів у Києві до ліній критичної інфраструктури, знадобиться декілька років і бюджет від 2 до 4 мільярдів гривень.

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Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень у Києві потрібно до 4 мільярдів гривень
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:27

нарід мабуть здивується, якщо взнають які у нас об*єкти зараз підключені до безперебійної першої по факту.
шоб підключитися ніяких "змін ДБН" для цього не треба - тільки бабоськи....
agmkv70
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:31

Щось забагато. За менше можна?
Investor_K
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