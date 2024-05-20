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Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2024 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Для підключення світлофорів у Києві до ліній критичної інфраструктури, знадобиться декілька років і бюджет від 2 до 4 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень у Києві потрібно до 4 мільярдів гривень
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R2
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Додано: Сер 18 вер, 2024 18:27
нарід мабуть здивується, якщо взнають які у нас об*єкти зараз підключені до безперебійної першої по факту.
шоб підключитися ніяких "змін ДБН" для цього не треба - тільки бабоськи....
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agmkv70
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Додано: Сер 18 вер, 2024 21:31
Щось забагато. За менше можна?
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Investor_K
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