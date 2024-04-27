Середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи.
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Середні зарплати в країнах Європи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:07
Середні зарплати в країнах Європи
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Середні зарплати в країнах Європи
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:18
Re: Середні зарплати в країнах Європи
Хочу працювати охоронцем супермаркету у Швейцаріі.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:44
Re: Середні зарплати в країнах Європи
Це вже якісь кінські податки, я думаю їх застосовують для великих зарплат від 100 тис. євро +/- в залежності від країни. Там усюди прогресивна шкала оподаткування. Бо працював у Великій Британії на півставки, то моя зп була взагалі без податку на прибуток, тому що сума в рік попадала в таку градацію
Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:52
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:30
Как я понимаю, сайт периодически подводит своих читателей к мысли, что пора валить в Европу, где заработки выше, а жизнь лучше.
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