Чат-боти використовують величезну кількість енергії, щоб відповідати на запитання користувачів.
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Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 09:13
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
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Дивися повний текст
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
Додано: Суб 21 вер, 2024 09:13
Люди, які не розуміють, що таке кВт/ч і використовують цю величину ЗАМІСТЬ кВт*ч (кількість енергії) - не мають права користуватись електрикою взагалі.
А якщо такі люди розповсюджують свою недолугість в новинах і привчають до хибних звичок читачів, то за це ще й штрафувати треба.
кВт*ч - кількість енергії
кВт - швидкість (розходу або накоплення енергії), називаємо словом потужність
кВт/ч - прискорення розходу енергії (в побуті взагалі не використовується)
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