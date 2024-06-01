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Як війна вплинула на
українських айтівців

Як війна вплинула на українських айтівців
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:29

Як війна вплинула на українських айтівців

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на загальну стабільність світової економіки, війна впливає на сприйняття українського ІТ-сегменту потенційними західними клієнтами.

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Як війна вплинула на українських айтівців
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:33

Шановні форумчани, як вважаєте, на сьогодні в якому стані перебуває українська ІТ-галузь?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:34

Є легальні інструменти бронювання, які може використовувати будь-яка українська компанія, котрій не шкода платити умовно 16 тисяч гривень за одного фахівця щомісяця.


WTF ??
обговорювали текст на профільних ресурсах - якась незграбна компіляція думок, афтора(ів) фтопку
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:35

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, як вважаєте, на сьогодні в якому стані українська ІТ-галузь?

українська галузь передає справи індійській
Ось такий "standUp with Ukraine", така "євроатлантична солідарність та цінності"
бо незламники у 2022-2023 погналися "за українською силіконовою долиною в Криму"
fox767676
 
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