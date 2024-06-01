|
|
|
Як війна вплинула на українських айтівців
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на загальну стабільність світової економіки, війна впливає на сприйняття українського ІТ-сегменту потенційними західними клієнтами.
Дивися повний текст Як війна вплинула на українських айтівців
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100119
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:33
Шановні форумчани, як вважаєте, на сьогодні в якому стані перебуває українська ІТ-галузь?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4403
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1008 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:34
Є легальні інструменти бронювання, які може використовувати будь-яка українська компанія, котрій не шкода платити умовно 16 тисяч гривень за одного фахівця щомісяця.
WTF ??
обговорювали текст на профільних ресурсах - якась незграбна компіляція думок, афтора(ів) фтопку
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:35
Ірина_ написав:
Шановні форумчани, як вважаєте, на сьогодні в якому стані українська ІТ-галузь?
українська галузь передає справи індійській
Ось такий "standUp with Ukraine", така "євроатлантична солідарність та цінності"
бо незламники у 2022-2023 погналися "за українською силіконовою долиною в Криму"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2060
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|