Криптоаналітик Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», прогнозує значне зростання курсу біткоїна до $500 000 у 2025 році та до $1 мільйона до 2030 року.
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Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:14
Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
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Дивися повний текст
Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
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