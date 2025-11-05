|
monobank
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лис, 2025 20:52
Virus_900 написав:
Что я “сотворил”. До блокировки в ряде контактов я постоянно срывался на эмоции и допускал резкие формулировки — формально это подпадает под п. 5.12 (взаимное уважение)
Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно...
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 21:35
Navegantes написав: Virus_900 написав:
Что я “сотворил”. До блокировки в ряде контактов я постоянно срывался на эмоции и допускал резкие формулировки — формально это подпадает под п. 5.12 (взаимное уважение)
Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно...
Дякую за пораду. Самоконтроль справді важливий — я вже перепросив і повністю змінив стиль спілкування: тепер лише коректно й офіційно.
Водночас предмет мого звернення не про медичні довідки, а про процедуру: банк послався на п. 5.12 (тон спілкування), але не надав індивідуального мотивованого рішення по суті з фактами та порядком оскарження.
Я відкритий до конструктиву і навіть до «жестів доброї волі» (короткий курс/сертифікат з деескалації — без розкриття медичних даних). Мета проста: або мотивоване письмове рішення по суті, або 60 днів read-only / Two-Key як безпечний компроміс. Без емоцій, по закону.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 21:48
Virus_900 написав: Navegantes написав: Virus_900 написав:
Что я “сотворил”. До блокировки в ряде контактов я постоянно срывался на эмоции и допускал резкие формулировки — формально это подпадает под п. 5.12 (взаимное уважение)
Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно...
Дякую за пораду. Самоконтроль справді важливий — я вже перепросив і повністю змінив стиль спілкування: тепер лише коректно й офіційно.
Водночас предмет мого звернення не про медичні довідки, а про процедуру: банк послався на п. 5.12 (тон спілкування), але не надав індивідуального мотивованого рішення по суті з фактами та порядком оскарження.
Я відкритий до конструктиву і навіть до «жестів доброї волі» (короткий курс/сертифікат з деескалації — без розкриття медичних даних). Мета проста: або мотивоване письмове рішення по суті, або 60 днів read-only / Two-Key як безпечний компроміс. Без емоцій, по закону.
Мій допис чисто юмористичний, не судіть строго)
"60 днів read-only / Two-Key" - вже звучить як Отченаш, досить, їй-Богу
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:05
Navegantes
Та норм, гумор ок 🙂 Щоб не повторюватись: read-only / Two-Key — це лише приклад безпечного компромісу. Суть проста: або мотивоване рішення по суті, або будь-який інший безпечний формат тимчасового доступу. Готовий до конструктиву.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:19
Virus_900 написав:
Что я “сотворил”. До блокировки в ряде контактов я постоянно срывался на эмоции и допускал резкие формулировки...
"А из зала мне кричат: давай подробности!" (с)
Со стороны финансов у вас все норм. ОК.
"Ряд контактов" - это не один и не два.
Сколько (хоть приблизительно
) таких контактов было? И после последнего (которого?) такого контакта МОНО вас заблокировал...
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:51
Vatsyk написав:
"А из зала мне кричат: давай подробности!" (с)
Со стороны финансов у вас все норм. ОК.
"Ряд контактов" - это не один и не два.
Сколько (хоть приблизительно ) таких контактов было? И после последнего (которого?) такого контакта МОНО вас заблокировал...
По финансам вопросов ко мне нет. Спор идёт именно про п. 5.12 (тон).
До 07.07 я неоднократно перегибал с тоном в чате/по телефону (не одна-две ситуации). Последний эпизод — до даты прекращения обслуживания. Плашки финмона не было.
Выводы сделал: извинился и перешёл на строго официальную коммуникацию. Прошу по закону: мотивированное решение по сути либо 60 дней read-only / Two-Key как безопасный компромисс.
-
Virus_900
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додати
тему
Відповісти
на тему
