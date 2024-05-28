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Новий павербанк Xiaomi здатний
заряджати ноутбук та...

Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:58

Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та...

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi випустила надпотужний павербанк 165 Вт на 10 000 мАг. Пристрій здатний заряджати не тільки смартфони та планшети, але й сучасні ноутбуки.

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Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно
R2
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