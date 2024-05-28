Xiaomi випустила надпотужний павербанк 165 Вт на 10 000 мАг. Пристрій здатний заряджати не тільки смартфони та планшети, але й сучасні ноутбуки.
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Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно
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Додано: Вів 24 вер, 2024 21:58
Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та...
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Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно
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