Відстрочки від мобілізації в Україні діятимуть до 9 листопада, коли набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації.
Дивися повний текст
Скільки ще діятимуть відстрочки від мобілізації: у ТЦК назвали дату
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:53
Скільки ще діятимуть відстрочки від мобілізації: у ТЦК...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки ще діятимуть відстрочки від мобілізації: у ТЦК назвали дату
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:53
Та зробіть вже ці відстрочки автоматичними! Скільки людей зарплату отримають тільки за ту, щоби ці відстрочки робити. І скільки люди витрачають часу та переживань від того, що до ТЦК регулярно змушені ходити.
Ну зає ж держава, що в людини 3 неповнолітніх дитини, ну навіщо йому в той ТЦК на поклон постійно ходити?
|