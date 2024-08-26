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Яким має бути курс гривні до
долара: Пишний зробив заяву...

Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:56

Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальним за курсову політику в Україні є Національний банк. Курс гривні до долара повинен поглинати економічні шоки, а не створювати їх.

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Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву щодо політики НБУ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:56

Так і не зрозуміло - дешевше чи дорожче?
Investor_K
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