Відповідальним за курсову політику в Україні є Національний банк. Курс гривні до долара повинен поглинати економічні шоки, а не створювати їх.
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Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву щодо політики НБУ
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:56
Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву...
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Дивися повний текст
Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву щодо політики НБУ
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