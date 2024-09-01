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В Україні хочуть змінити
принцип розрахунку пенсій та...

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:50

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій. Планується зараховувати бали за кількість років страхового стажу та розмір зарплати.

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В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити «бали»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:50

Знов будуть Е-бали?
hennadiy11
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:14

Re: В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...

"За її словами, важливими є кількість років, які людина працювала, та кількість внесків в страхову систему. Тому це має бути основою, як ця пенсія розраховується.
«І ми ці два критерії закладаємо в бали, які будуть сумуватися за кожен місяць. І кожна людина при виході на пенсію матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні», — повідомила міністр."

Так зараз так і є. Тільки без балів - кількість років і внесків зразу дають відсоток.
Hennady
 
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