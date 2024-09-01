В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій. Планується зараховувати бали за кількість років страхового стажу та розмір зарплати.
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В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити «бали»
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Додано: Пон 30 вер, 2024 12:50
В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...
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В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити «бали»
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:14
Re: В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...
"За її словами, важливими є кількість років, які людина працювала, та кількість внесків в страхову систему. Тому це має бути основою, як ця пенсія розраховується.
«І ми ці два критерії закладаємо в бали, які будуть сумуватися за кожен місяць. І кожна людина при виході на пенсію матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні», — повідомила міністр."
Так зараз так і є. Тільки без балів - кількість років і внесків зразу дають відсоток.
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:53
Re: В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...
Не верю я, что реформа делается для улучшения положения пенсионеров, будет только хуже. Как обычно.
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