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В Україні хочуть змінити
принцип розрахунку пенсій та...

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:50

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій. Планується зараховувати бали за кількість років страхового стажу та розмір зарплати.

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В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити «бали»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:50

Знов будуть Е-бали?
hennadiy11
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:14

Re: В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...

"За її словами, важливими є кількість років, які людина працювала, та кількість внесків в страхову систему. Тому це має бути основою, як ця пенсія розраховується.
«І ми ці два критерії закладаємо в бали, які будуть сумуватися за кожен місяць. І кожна людина при виході на пенсію матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні», — повідомила міністр."

Так зараз так і є. Тільки без балів - кількість років і внесків зразу дають відсоток.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:53

Re: В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та...

Не верю я, что реформа делается для улучшения положения пенсионеров, будет только хуже. Как обычно.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:12

Денег у государства нет. Поэтому придумывают новации. Между прочим и сейчас сумма пенсии зависит от двух величин - количества лет отработанных и оплаченных ЕСВ и средних взносов ЕСВ погодично по отношению к средней зарплате. Выдумают новую формулу и как было не раз уменьшат начисления. Так было и раньше. Сначала брали базу для начисления среднюю зарплату в стране в год выхода на пенсию, показалось много и стали брать среднюю зарплату за три предыдущих года. И таких примеров можно приводить сколько угодно. Брехуны зеленые. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Поэтому и уклоняется весь бизнес от уплаты ЕСВ и налогов.
imshen_aleks
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:48

вони крутяться як вуж на сковорідці щоб тільки не робити справедливо: скільки відрахувань, так і платимо пенсію. бо тоді всі паразити ні-х-ера не отримають (а мінімалку)
agmkv70
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