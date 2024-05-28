RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Гетманцев обіцяє надходження
100 млрд грн до бюджету...

Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:09

Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
За вісім перших місяців 2024 року бюджетні надходження збільшилися на 70% порівняно з вісьмома місяцями мирного 2021 року, це сталося завдяки зусиллям з виведення бізнесу з тіні.

Дивися повний текст
Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету завдяки детінізації
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100129
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:27

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
За вісім перших місяців 2024 року бюджетні надходження збільшилися на 70% порівняно з вісьмома місяцями мирного 2021 року, це сталося завдяки зусиллям з виведення бізнесу з тіні.

Дивися повний текст
Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету завдяки детінізації

цифры будут (табличка увеличения по категориям) или просто блаблабла? задолбали уже лапшу вешать
Примат
 
Повідомлень: 572
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з...
R2 » Вів 06 сер, 2024 11:16
3 725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 13:14
BIGor
Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної...
R2 » Сер 05 чер, 2024 11:10
3 829
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2024 09:35
Hennady
Зростання цін на паливо в Україні — Гетманцев розповів...
R2 » Вів 28 тра, 2024 18:20
1 573
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2024 18:20
Sam17a

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.