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Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2024 10:09
Пропонуємо до обговорення:
За вісім перших місяців 2024 року бюджетні надходження збільшилися на 70% порівняно з вісьмома місяцями мирного 2021 року, це сталося завдяки зусиллям з виведення бізнесу з тіні.
Дивися повний текст Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету завдяки детінізації
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:27
цифры будут (табличка увеличения по категориям) или просто блаблабла? задолбали уже лапшу вешать
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Ірина_, Модератор