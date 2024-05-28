Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету...

Додано: Чет 03 жов, 2024 10:09
Візьмемо алкоголь:
03.10.2021 року пляшка віскі коштувала 50 доларів * 26,6175 = 1330,87 грн - ПДВ зверху (акциз не буру до уваги) - 266,17грн.
03.10.2024 року пляшка віскі коштує 50 доларів (без врахування подорожчання за логістику і апетити zeвладу під час широмасштабки) * 41,2755 = 2063,78 грн - ПДВ зверху (акциз не буру до уваги) - 412,76грн.
Приріст ПДВ 146,58грн що складає +55%
А гетьманцев заявляє +28%, питанєчко - а де різниця 27%?
Правильно в кишені того ж гетьманцева-єрмака-зеленського.
Ось така ZEдетінізація