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на тему Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.

Додано: Чет 10 жов, 2024 15:26 Резюме

**Телефон:** +380965987409

**Email:**



---



### **Цель:**

Ищу новую возможность для развития в сфере онлайн-продаж и клиентского сервиса. Опыт работы в интернет-магазине показал, что у меня есть сильные стороны в управлении продажами, обслуживании клиентов и оптимизации процессов.



---



### **Опыт работы:**



**Менеджер по продажам**

**Интернет-магазин Flagman

*Январь 2022 – Сентябрь 2024*

- Осуществлял консультирование клиентов по вопросам ассортимента товаров (бытовая техника, кухонная утварь и туристическая посуда).

- Обрабатывал заказы и контролировал их выполнение, взаимодействовал с логистическими службами.

- Развивал программы лояльности для клиентов и внедрял системы автоматизации работы с заказами.

- Отвечал за обновление ассортимента и поддержание актуальной информации на сайте магазина.



**Достижения:**

- Увеличил уровень удовлетворенности клиентов на 20% благодаря внедрению нового формата коммуникации.

- Оптимизировал процессы обработки заказов, что сократило время доставки на 15%.



---



### **Навыки:**

- Уверенное знание CRM-систем и инструментов аналитики продаж.

- Опыт работы с клиентами и решения сложных ситуаций.

- Управление проектами и оптимизация бизнес-процессов.

- Хорошие навыки работы с офисными программами (MS Office, Google Docs).



---



После успешного опыта в интернет-магазине Flagman, где я приобрел глубокие знания в сфере онлайн-продаж и обслуживания клиентов, я решил уволиться, чтобы найти новые вызовы и возможности для профессионального роста. Готов рассмотреть предложения, связанные с продажами, маркетингом или управлением клиентским сервисом.



--- **Иван Иванов****Телефон:** +380965987409**Email:** ivan.ivanov@gmail.com ---### **Цель:**Ищу новую возможность для развития в сфере онлайн-продаж и клиентского сервиса. Опыт работы в интернет-магазине показал, что у меня есть сильные стороны в управлении продажами, обслуживании клиентов и оптимизации процессов.---### **Опыт работы:****Менеджер по продажам****Интернет-магазин Flagman*Январь 2022 – Сентябрь 2024*- Осуществлял консультирование клиентов по вопросам ассортимента товаров (бытовая техника, кухонная утварь и туристическая посуда).- Обрабатывал заказы и контролировал их выполнение, взаимодействовал с логистическими службами.- Развивал программы лояльности для клиентов и внедрял системы автоматизации работы с заказами.- Отвечал за обновление ассортимента и поддержание актуальной информации на сайте магазина.**Достижения:**- Увеличил уровень удовлетворенности клиентов на 20% благодаря внедрению нового формата коммуникации.- Оптимизировал процессы обработки заказов, что сократило время доставки на 15%.---### **Навыки:**- Уверенное знание CRM-систем и инструментов аналитики продаж.- Опыт работы с клиентами и решения сложных ситуаций.- Управление проектами и оптимизация бизнес-процессов.- Хорошие навыки работы с офисными программами (MS Office, Google Docs).---После успешного опыта в интернет-магазине Flagman, где я приобрел глубокие знания в сфере онлайн-продаж и обслуживания клиентов, я решил уволиться, чтобы найти новые вызовы и возможности для профессионального роста. Готов рассмотреть предложения, связанные с продажами, маркетингом или управлением клиентским сервисом.--- mihail_ruban2000

Повідомлень: 1 З нами з: 10.10.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 20:38 Розробка Telegram-ботів та систем автоматизації (Python) Вітаю колег та власників бізнесу.



Пропоную послуги з розробки Telegram-ботів та автоматизації бізнес-процесів на Python. Маю досвід побудови рішень, які реально економлять час та підвищують конверсію.



Чим можу бути корисним:



Telegram-боти під ключ: від простих помічників до складних систем з інтеграцією бази даних (SQLite/PostgreSQL) та API.



Автоматизація збору даних: розробка парсерів та агрегаторів для моніторингу ринку, цін або конкурентів.



Воронки для CPA/Арбітражу: створюю "прокладки" у вигляді ботів, які допомагають проходити модерацію та підвищувати якість трафіку (кейс: фінансовий бот-агрегатор для мікрокредитування).



Скрипти для автоматизації рутини: автоматична розсилка, обробка заявок, інтеграція з CRM-системами.



Чому варто звернутися до мене:



Фокус на конверсію: я розробляю не просто код, а інструмент, який допомагає вам заробляти гроші або економити час менеджерів.



Технічний підхід: використовую сучасні бібліотеки (Aiogram 3.x), що забезпечує стабільність та швидкість роботи навіть при великих навантаженнях.



Чесність: завжди оцінюю реальний час розробки. Якщо задача нерентабельна для вашого бізнесу — прямо про це скажу.



Приклад роботи: розробив фінансовий бот-агрегатор, який автоматично сегментує аудиторію та підвищує аппрув (схвалення) заявок за рахунок фільтрації користувачів за віковими критеріями.



Якщо ви шукаєте технічного партнера для реалізації ідеї або хочете автоматизувати частину роботи вашого інтернет-проекту — пишіть у приватні повідомлення (ПП) або в Telegram: @haker2121.



Обговоримо вашу задачу та підберемо оптимальне технічне рішення! daronofff05

Повідомлень: 4 З нами з: 01.06.26 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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