RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Резюме
/
Резюме

Резюме
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:26

Резюме

**Иван Иванов**
**Телефон:** +380965987409
**Email:** ivan.ivanov@gmail.com

---

### **Цель:**
Ищу новую возможность для развития в сфере онлайн-продаж и клиентского сервиса. Опыт работы в интернет-магазине показал, что у меня есть сильные стороны в управлении продажами, обслуживании клиентов и оптимизации процессов.

---

### **Опыт работы:**

**Менеджер по продажам**
**Интернет-магазин Flagman
*Январь 2022 – Сентябрь 2024*
- Осуществлял консультирование клиентов по вопросам ассортимента товаров (бытовая техника, кухонная утварь и туристическая посуда).
- Обрабатывал заказы и контролировал их выполнение, взаимодействовал с логистическими службами.
- Развивал программы лояльности для клиентов и внедрял системы автоматизации работы с заказами.
- Отвечал за обновление ассортимента и поддержание актуальной информации на сайте магазина.

**Достижения:**
- Увеличил уровень удовлетворенности клиентов на 20% благодаря внедрению нового формата коммуникации.
- Оптимизировал процессы обработки заказов, что сократило время доставки на 15%.

---

### **Навыки:**
- Уверенное знание CRM-систем и инструментов аналитики продаж.
- Опыт работы с клиентами и решения сложных ситуаций.
- Управление проектами и оптимизация бизнес-процессов.
- Хорошие навыки работы с офисными программами (MS Office, Google Docs).

---

После успешного опыта в интернет-магазине Flagman, где я приобрел глубокие знания в сфере онлайн-продаж и обслуживания клиентов, я решил уволиться, чтобы найти новые вызовы и возможности для профессионального роста. Готов рассмотреть предложения, связанные с продажами, маркетингом или управлением клиентским сервисом.

---
mihail_ruban2000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 20:38

Розробка Telegram-ботів та систем автоматизації (Python)

Вітаю колег та власників бізнесу.

Пропоную послуги з розробки Telegram-ботів та автоматизації бізнес-процесів на Python. Маю досвід побудови рішень, які реально економлять час та підвищують конверсію.

Чим можу бути корисним:

Telegram-боти під ключ: від простих помічників до складних систем з інтеграцією бази даних (SQLite/PostgreSQL) та API.

Автоматизація збору даних: розробка парсерів та агрегаторів для моніторингу ринку, цін або конкурентів.

Воронки для CPA/Арбітражу: створюю "прокладки" у вигляді ботів, які допомагають проходити модерацію та підвищувати якість трафіку (кейс: фінансовий бот-агрегатор для мікрокредитування).

Скрипти для автоматизації рутини: автоматична розсилка, обробка заявок, інтеграція з CRM-системами.

Чому варто звернутися до мене:

Фокус на конверсію: я розробляю не просто код, а інструмент, який допомагає вам заробляти гроші або економити час менеджерів.

Технічний підхід: використовую сучасні бібліотеки (Aiogram 3.x), що забезпечує стабільність та швидкість роботи навіть при великих навантаженнях.

Чесність: завжди оцінюю реальний час розробки. Якщо задача нерентабельна для вашого бізнесу — прямо про це скажу.

Приклад роботи: розробив фінансовий бот-агрегатор, який автоматично сегментує аудиторію та підвищує аппрув (схвалення) заявок за рахунок фільтрації користувачів за віковими критеріями.

Якщо ви шукаєте технічного партнера для реалізації ідеї або хочете автоматизувати частину роботи вашого інтернет-проекту — пишіть у приватні повідомлення (ПП) або в Telegram: @haker2121.

Обговоримо вашу задачу та підберемо оптимальне технічне рішення!
daronofff05
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 01.06.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.