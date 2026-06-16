**Иван Иванов**
**Телефон:** +380965987409
**Email:** ivan.ivanov@gmail.com
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### **Цель:**
Ищу новую возможность для развития в сфере онлайн-продаж и клиентского сервиса. Опыт работы в интернет-магазине показал, что у меня есть сильные стороны в управлении продажами, обслуживании клиентов и оптимизации процессов.
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### **Опыт работы:**
**Менеджер по продажам**
**Интернет-магазин Flagman
*Январь 2022 – Сентябрь 2024*
- Осуществлял консультирование клиентов по вопросам ассортимента товаров (бытовая техника, кухонная утварь и туристическая посуда).
- Обрабатывал заказы и контролировал их выполнение, взаимодействовал с логистическими службами.
- Развивал программы лояльности для клиентов и внедрял системы автоматизации работы с заказами.
- Отвечал за обновление ассортимента и поддержание актуальной информации на сайте магазина.
**Достижения:**
- Увеличил уровень удовлетворенности клиентов на 20% благодаря внедрению нового формата коммуникации.
- Оптимизировал процессы обработки заказов, что сократило время доставки на 15%.
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### **Навыки:**
- Уверенное знание CRM-систем и инструментов аналитики продаж.
- Опыт работы с клиентами и решения сложных ситуаций.
- Управление проектами и оптимизация бизнес-процессов.
- Хорошие навыки работы с офисными программами (MS Office, Google Docs).
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После успешного опыта в интернет-магазине Flagman, где я приобрел глубокие знания в сфере онлайн-продаж и обслуживания клиентов, я решил уволиться, чтобы найти новые вызовы и возможности для профессионального роста. Готов рассмотреть предложения, связанные с продажами, маркетингом или управлением клиентским сервисом.
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