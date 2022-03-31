Населення України зменшується з кожним роком. Точної кількості українців сьогодні не знає ніхто, адже перепис населення востаннє проводився в Україні понад 20 років тому.
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Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:39
Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера
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Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера
Додано: Сер 16 жов, 2024 18:32
Re: Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера
Це наслідки війни та демографіі
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