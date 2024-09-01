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Коли у Києві почнуть
включати опалення у квартирах

Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:10

Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери.

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Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:18

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери.

Дивися повний текст
Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах


Коли почнуть обігрівати повітря, так краще назвати.
Поставити краник та лічильник тепла на батареях, це задача з розряду фантастики для Кийова.
Хомякоид
 
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