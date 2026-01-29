Додано: Суб 25 кві, 2026 00:54
TUR написав: ЛАД написав:
мобилизацию объявить он так и не решается.
Мобилизацию, объявленную указом №647 от 21.09.2022, он отменить не решается.
Это верно.
Не отменяет.
Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.
Додано: Суб 25 кві, 2026 05:17
Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами: є поранені
Оновлено 05:11. Четверо людей отримали поранення через російську атаку по Дніпру, повідомив голова ОВА Ганжа. Чотириповерховий житловий будинок частково зруйнований.
"Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - додав він.
Оновлено 05:04. Дорозвідка по крилатих ракетах, але в небі залишається кілька десятків безпілотників, які атакують Дніпро і Білу Церкву.
Оновлено 04:56. Ракета на Київ з боку Обухова та БпЛА курсом на Кропивницький.
Оновлено 04:50. Ракети в районі Білої Церкви та Канева. У Дніпрі чутно звуки вибухів.
Оновлено 04:41. Ракети на Чернігів повз Козелець, Ніжин і Мену. Також велика група БпЛА наближається до Дніпра.
Оновлено 04:32. Кілька ракет летять на Київ зі сходу та півдня.
Оновлено 04:16. Група ракет на Київ, Смілу, Черкаси та Пирятин.
У Дніпрі також атакований промисловий об'єкт, наслідки встановлюють, повідомив керівник ОВА Ганжа.
Оновлено 04:16. Групи крилатих ракет із Одещини курсом на Вінниччину, Кіровоградщину. Ракета на Умань та дрони на Білу Церкву.
У Харкові постраждала транспортна інфраструктура - зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Пошкоджено газогін.
Оновлено 04:05. Групи крилатих ракет повз Вознесенськ курсом на Одещину.
Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок - є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Ганжа.
Оновлено 03:55. Ракети з Миколаївщини та Дніпропетровщини у напрямку Кіровоградщини, Вознесенська та Дніпра.
Оновлено 03:47. Групи крилатих ракет на Херсонщині: повз Горностаївку/Берислав, курсом північно-західним, далі - на Миколаївщину.
Оновлено 03:37. Крилаті ракети та дрони на Синельникове/Дніпро зі сходу. Також дрони на Білу церкву.
Оновлено 03:26. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа повідомив про атаку на місто.
"Зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих", - написав він.
Також влучання зафіксували у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Терехов.
Оновлено 03:10. Декілька груп БпЛА зі сходу у напрямку Канівського водосховища та Переяслава на Київщині. Також дрони на Пирятин та Дніпро.
Додано: Суб 25 кві, 2026 06:28
ЛАД написав:
Не отменяет.
Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.
Ошибаетесь.
Проводит по полной программе, но использует другие методы для этого.
