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Експерти назвали 7 електромобілів, які не варто покупати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2024 23:17
Пропонуємо до обговорення:
Експерти давно говорять, що електромобілі — це майбутнє. Втім, деякі популярні моделі мають суттєві недоліки. GOBankingRates поспілкувався з експертами, щоб дізнатись про авто, від яких у 2025 році краще триматися подалі.
Дивися повний текст Експерти назвали 7 електромобілів, які не варто покупати у 2025 році
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