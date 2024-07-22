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Експерти назвали 7 електромобілів, які не варто покупати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2024 23:17
Пропонуємо до обговорення:
Експерти давно говорять, що електромобілі — це майбутнє. Втім, деякі популярні моделі мають суттєві недоліки. GOBankingRates поспілкувався з експертами, щоб дізнатись про авто, від яких у 2025 році краще триматися подалі.
Дивися повний текст Експерти назвали 7 електромобілів, які не варто покупати у 2025 році
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R2
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:17
Що таке "покупати"?
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gsbench
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Додано: Чет 24 жов, 2024 14:24
що за маячню я прочитав?
не вистачає вишуканості, відсутність досконалості, ..
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YuriyD
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Додано: Чет 24 жов, 2024 14:36
gsbench , YuriyD дякуємо, відредагували.
З повагою,
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Ірина_
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