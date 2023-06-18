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Переваги та недоліки інвестування в монети
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2024 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Беззаперечна перевага інвестування в монети в можливості диверсифікувати власний портфель, захиститися від можливої інфляції, а також скористатися потенційним зростанням цін на ці вироби.
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R2
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Додано: Вів 29 жов, 2024 14:10
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Не купуютт бо дорого і заичайно, якщо продати хатинку свою то мільйонер. Вони не кешом рахують а майном. 1 квартира то вже мільйонер.....
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kramarenko_mukola
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