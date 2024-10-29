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Переваги і недоліки гібридних
автомобілів: що потрібно...

Переваги і недоліки гібридних автомобілів: що потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:34

Переваги і недоліки гібридних автомобілів: що потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Гібридні автомобілі поєднують в собі традиційний двигун внутрішнього згоряння та електричну силову установку, що забезпечує ряд суттєвих переваг. Насамперед це економія палива — гібриди споживають менше пального, що особливо помітно в міських умовах, де часто використовуються режими роботи на електротязі.

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Переваги і недоліки гібридних автомобілів: що потрібно знати перед купівлею
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:34

если вы не живете в городе с мертвыми пробками и проезжаете 10-15 тыс в год, т оскорей всего гибрид не отобьется никогда
stokoz
 
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