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Переваги та недоліки
інвестування в монети

Переваги та недоліки інвестування в монети
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:10

Переваги та недоліки інвестування в монети

Пропонуємо до обговорення:
Беззаперечна перевага інвестування в монети в можливості диверсифікувати власний портфель, захиститися від можливої інфляції, а також скористатися потенційним зростанням цін на ці вироби.

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Переваги та недоліки інвестування в монети
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:10

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Не купуютт бо дорого і заичайно, якщо продати хатинку свою то мільйонер. Вони не кешом рахують а майном. 1 квартира то вже мільйонер.....
kramarenko_mukola
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