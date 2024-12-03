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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:07



Заява нардепки Юлії Яцик про те, що ТЦК треба розформувати і відправити на фронт викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Якщо все ж ліквідувати - хто ж тоді буде займатися питаннями мобілізації? І чи справді зараз можна закрити ТЦК - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Хто хоче розформувати ТЦК: за і проти
02:06 🔵 Провалена мобілізація сьогодні: хто винен і що робити
03:20 🔵 Ложка меду у мобілізаційній діжці
03:49 🔵 Реформа у Збройних силах - "а віз і досі там"
04:37 🔵 Зарплати і соцпакет для військових
05:46 🔵 ТЦК потребує реформ - і може зникнути

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:19



Народний депутат Андрій Одарченко отримав вирок за спробу підкупу чиновника. Але колишній "слуга народу" встиг втекти, тож його оголошено у міжнародний розшук. А от його колишній колега про фракції Євген Шевченко в Україні, тож його вдалося затримати за держзраду. Детальніше про справи депутатські - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 гучні справи проти нардепів
00:37 🔵 справа Одарченка: за що отримав термін колишній "слуга народу"
01:55 🔵 зрадник Шевченко: тут і "бацька" не допоможе

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:28



Яка податкова система оптимальна в Україні, як президентство Трампа вплине на нас та чи будуть зміни в Німеччині корисними для України - про це на конференції “Жити на відсотки” ми запитали у професора економіки, громадського діяча і засновника групи компаній Advanter Group Андрія Длігача.

00:00 🔵 Вступ
00:43 🔵 Податковий законопроєкт - руйнівний для економіки
01:02 🔵 Що робити з податками в Україні: тимчасові і постійні заходи для економіки
01:44 🔵 1000 гривень кожному: до яких наслідків це призведе. І що потрібно для розвитку економіки під час війни
02:19 🔵 Оптимальні податки в Україні: вікно можливостей саме зараз
02:52 🔵 Перемога Трампа піде на користь Україні
03:16 🔵 Допомога Україні від Трампа
03:23 🔵 Економічний удар по росії і зростання для України
03:46 🔵 Німеччина на порозі змін: очікування для України

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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:58

Де моя тисяча?



Тисяча від Зеленського, яка трансформувалася в зимову підтримку, вже скоро буде надходити на рахунки українців. Але для отримання цієї допомоги є певні умови. Та й витратити їх можна буде на вичерпний перелік товарів та послуг. Детальніше про це - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Святий Миколай Зеленський і його подарунок з держбюджету
00:50 🔵 Хто може отримати вовину/зимову тисячу - важливі умови
01:03 🔵 Чи можна оформити тисячу на дитину?
01:16 🔵 Як же отримати зимову тисячу: покрокова інструкція
02:29 🔵 Пенсіонери без смартфонів і Дії - також отримають тисячу
02:54 🔵 На що можна буде витратити тисячу від Зеленського

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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:12



В Україні запроваджено нову грошову допомогу на дітей з малозабезпечених сімей та родин переселенців. В уряді це назвали “теплою зимою”. За підрахунками урядовців, кошти з 1 грудня зможуть отримати понад 500 тисяч українських родин. Детальніше про те, хто претендуватиме на допомогу та як її отримати - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Хто претендує на дитячі 6500 гривень
01:17 🔵 По 6500 дадуть не лише дітям. Ще одна категорія отримає допомогу
02:08 🔵 На дві дитини дадуть 13000 гривень, на три - 19500
02:50 🔵 Головне питання: як отримати виплати?
03:08 🔵 Додаткова тисяча для дітей-сиріт до дня Святого Миколая
03:37 🔵 Удосконалення програми єМалятко

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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 18:29



На росії сталося чергове “диво”: рубль пішов у вільне плавання. І хоча російські економісти кажуть, що ситуація контрольована, та падіння “дерев’яного” матиме великі наслідки для ітак скаліченої загарбницькою війною економіки країни-агресорки. Про наслідки від рекордного падіння рубля дивіться у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 так старались, але не втримали: як курс рубля пішов на дно
01:35 🔵 чому ж так полетів рублик: дві головні причини
02:07 🔵 західні санкції також "допомогли" рублю
03:55 🔵 криза є, чи немає? На росії думки розійшлися
04:17 🔵 у путіна кажуть: всьо стабільно і йому треба такий рубль
05:35 🔵 економіка рф проти: там все "покращується"
06:48 🔵 імпортери б'ють тривогу, а ціни летять угору. Історія про курча мандрівника
07:50 🔵 російська оборонка також відчує на собі падіння рубля
09:04 🔵 путін постане перед складним вибором: завершити війну або обвалити економіку рф
11:05 🔵 доб'є економіку росії інфляція

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:37


В Україні відбулося кілька змін у питаннях мобілізації. По-перше, з 1 грудня запрацювала оновлена система бронювання від мобілізації. І також зміни чекають на студентів. Окремі категорії студентів підлягають мобілізації. Детальніше про це - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Яких студентів тепер зможуть мобілізувати
01:18 🔵 Зміни у бронюванні від мобілізації
02:50 🔵 Всі бронювання - через ДІЮ
03:38 🔵 Як визначатимуть критичність підприємства

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