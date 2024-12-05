Відео новини від Finance.ua

Заява нардепки Юлії Яцик про те, що ТЦК треба розформувати і відправити на фронт викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Якщо все ж ліквідувати - хто ж тоді буде займатися питаннями мобілізації? І чи справді зараз можна закрити ТЦК - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Хто хоче розформувати ТЦК: за і проти
02:06 🔵 Провалена мобілізація сьогодні: хто винен і що робити
03:20 🔵 Ложка меду у мобілізаційній діжці
03:49 🔵 Реформа у Збройних силах - "а віз і досі там"
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