Відео новини від Finance.ua

Заява нардепки Юлії Яцик про те, що ТЦК треба розформувати і відправити на фронт викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Якщо все ж ліквідувати - хто ж тоді буде займатися питаннями мобілізації? І чи справді зараз можна закрити ТЦК - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Хто хоче розформувати ТЦК: за і проти 02:06 🔵 Провалена мобілізація сьогодні: хто винен і що робити 03:20 🔵 Ложка меду у мобілізаційній діжці 03:49 🔵 Реформа у Збройних силах - "а віз і досі там" 04:37 🔵 Зарплати і соцпакет для військових 05:46 🔵 ТЦК потребує реформ - і може зникнути
Народний депутат Андрій Одарченко отримав вирок за спробу підкупу чиновника. Але колишній "слуга народу" встиг втекти, тож його оголошено у міжнародний розшук. А от його колишній колега про фракції Євген Шевченко в Україні, тож його вдалося затримати за держзраду. Детальніше про справи депутатські - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 гучні справи проти нардепів 00:37 🔵 справа Одарченка: за що отримав термін колишній "слуга народу" 01:55 🔵 зрадник Шевченко: тут і "бацька" не допоможе
Яка податкова система оптимальна в Україні, як президентство Трампа вплине на нас та чи будуть зміни в Німеччині корисними для України - про це на конференції “Жити на відсотки” ми запитали у професора економіки, громадського діяча і засновника групи компаній Advanter Group Андрія Длігача.
00:00 🔵 Вступ 00:43 🔵 Податковий законопроєкт - руйнівний для економіки 01:02 🔵 Що робити з податками в Україні: тимчасові і постійні заходи для економіки 01:44 🔵 1000 гривень кожному: до яких наслідків це призведе. І що потрібно для розвитку економіки під час війни 02:19 🔵 Оптимальні податки в Україні: вікно можливостей саме зараз 02:52 🔵 Перемога Трампа піде на користь Україні 03:16 🔵 Допомога Україні від Трампа 03:23 🔵 Економічний удар по росії і зростання для України 03:46 🔵 Німеччина на порозі змін: очікування для України
Тисяча від Зеленського, яка трансформувалася в зимову підтримку, вже скоро буде надходити на рахунки українців. Але для отримання цієї допомоги є певні умови. Та й витратити їх можна буде на вичерпний перелік товарів та послуг. Детальніше про це - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Святий Миколай Зеленський і його подарунок з держбюджету 00:50 🔵 Хто може отримати вовину/зимову тисячу - важливі умови 01:03 🔵 Чи можна оформити тисячу на дитину? 01:16 🔵 Як же отримати зимову тисячу: покрокова інструкція 02:29 🔵 Пенсіонери без смартфонів і Дії - також отримають тисячу 02:54 🔵 На що можна буде витратити тисячу від Зеленського
В Україні запроваджено нову грошову допомогу на дітей з малозабезпечених сімей та родин переселенців. В уряді це назвали “теплою зимою”. За підрахунками урядовців, кошти з 1 грудня зможуть отримати понад 500 тисяч українських родин. Детальніше про те, хто претендуватиме на допомогу та як її отримати - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Хто претендує на дитячі 6500 гривень 01:17 🔵 По 6500 дадуть не лише дітям. Ще одна категорія отримає допомогу 02:08 🔵 На дві дитини дадуть 13000 гривень, на три - 19500 02:50 🔵 Головне питання: як отримати виплати? 03:08 🔵 Додаткова тисяча для дітей-сиріт до дня Святого Миколая 03:37 🔵 Удосконалення програми єМалятко
На росії сталося чергове “диво”: рубль пішов у вільне плавання. І хоча російські економісти кажуть, що ситуація контрольована, та падіння “дерев’яного” матиме великі наслідки для ітак скаліченої загарбницькою війною економіки країни-агресорки. Про наслідки від рекордного падіння рубля дивіться у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 так старались, але не втримали: як курс рубля пішов на дно 01:35 🔵 чому ж так полетів рублик: дві головні причини 02:07 🔵 західні санкції також "допомогли" рублю 03:55 🔵 криза є, чи немає? На росії думки розійшлися 04:17 🔵 у путіна кажуть: всьо стабільно і йому треба такий рубль 05:35 🔵 економіка рф проти: там все "покращується" 06:48 🔵 імпортери б'ють тривогу, а ціни летять угору. Історія про курча мандрівника 07:50 🔵 російська оборонка також відчує на собі падіння рубля 09:04 🔵 путін постане перед складним вибором: завершити війну або обвалити економіку рф 11:05 🔵 доб'є економіку росії інфляція
В Україні відбулося кілька змін у питаннях мобілізації. По-перше, з 1 грудня запрацювала оновлена система бронювання від мобілізації. І також зміни чекають на студентів. Окремі категорії студентів підлягають мобілізації. Детальніше про це - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Яких студентів тепер зможуть мобілізувати 01:18 🔵 Зміни у бронюванні від мобілізації 02:50 🔵 Всі бронювання - через ДІЮ 03:38 🔵 Як визначатимуть критичність підприємства
Верховна рада у першому читанні проголосувала законопроєкт, яким військовий облік юнаків з 17 років буде здійснюватися автоматично і онлайн. Крім того, хлопцям не доведеться йти до ТЦК і проходити ВЛК. Детальніше про те, що змінять депутати - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Головні зміни у законопроєкті про військовий облік для юнаків з 17 років 00:37 🔵 Юнакам тепер не потрібно йти до ТЦК. Військовий облік переходить у цифровий формат 01:04 🔵 Повісток 17-річним більше не буде 01:21 🔵 У Міноборони пояснили, чому пішли на ці зміни 02:16 🔵 Штрафи для тих, хто не стане на військовий облік. Які документи потрібні тим, хто захоче оформитись через ТЦК 02:38 🔵 Сумна тенденція з учнями старших класів, які виїздять з України. Пояснення міністра освіти Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Про інвестиції, ризики та можливості, які з’явилися в Україні через війну - на інвестиційній конференції Жити на відсотки говоримо з засновником Gonzo Invest Павлом Бойком. 00:00 🔵 Вступ 00:43 🔵 Найбільш захищені інвестиції для українців 01:27 🔵 Інвестиції в нерухомість 02:14 🔵 Зараз унікальні можливості для інвестицій в Україні 03:36 🔵 Ризики в інвестиціях: як мінімізувати 04:21 🔵 Корисні інструменти для інвестора зі стажем 04:52 🔵 Неймовірні можливості українців: криза і війна - час для інвестицій
У другій частині з членкинею комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніною Южаніною говоримо про те, чи слід припинити виплату пенсій тим пенсіонерам, які перебувають на окупованих територіях, навіщо створили, а точніше перейменували Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство єдності українців. Також говоримо про податки на цигарки і війну податківців з інтернет-провайдерами.
00:00 🔵 Вступ 00:36 🔵 Пенсії на окупованих територіях: платити чи ні 01:55 🔵 Як пенсіонери на окупованих територіях обходять обмеження Пенсійного фонду 02:35 🔵 МінЄдності замість МінРеінтеграції: чим воно буде займатися 06:45 🔵 МінЄдності може бути плацдармом для підготовки до майбутніх виборів 07:55 🔵 Акцизи на тютюнові вироби: у бюджет не додають мільярди 16:45 🔵 Війна податкової з інтернет-провайдерами: чи залишаться українці без інтернету 24:24 🔵 Реформування митниці: навіщо там Смілянський