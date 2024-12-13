Відео новини від Finance.ua

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на тему Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.

#<123 Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:17

З 1 лютого 2025 року найбільші українські банки посилюють контроль за картковими переказами українців. Які саме обмеження вводяться, для яких категорій громадян великі ризики та чому обмеження вводиться на рівні окремих банків - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.



00:00 🔵 Які банки вже підписали меморандум, за яким вводяться нові обмеження

00:48 🔵 Головні деталі меморандуму: ліміти стосуються не всіх і лише вихідних платежів

01:36 🔵 Високоризиковані клієнти і їх реєстр

03:06 🔵 Ліміти вперше поширяться на платежі через IBAN

03:27 🔵 На кого не поширюються нові ліміти

04:22 🔵 Обмеження на кількість рахунків

04:46 🔵 Цілодобовий моніторинг за платіжними операціями

05:06 🔵 голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, навіщо ці нововведення

06:13 🔵 Ліміт на 150 тисяч замість 100

06:37 🔵 Хто ініціатор меморандуму?

07:15 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: погляд експерта

08:37 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: пояснення Асоціації українських банків

09:36 🔵 Обмеження для ФОПів



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини З 1 лютого 2025 року найбільші українські банки посилюють контроль за картковими переказами українців. Які саме обмеження вводяться, для яких категорій громадян великі ризики та чому обмеження вводиться на рівні окремих банків - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.00:00 🔵 Які банки вже підписали меморандум, за яким вводяться нові обмеження00:48 🔵 Головні деталі меморандуму: ліміти стосуються не всіх і лише вихідних платежів01:36 🔵 Високоризиковані клієнти і їх реєстр03:06 🔵 Ліміти вперше поширяться на платежі через IBAN03:27 🔵 На кого не поширюються нові ліміти04:22 🔵 Обмеження на кількість рахунків04:46 🔵 Цілодобовий моніторинг за платіжними операціями05:06 🔵 голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, навіщо ці нововведення06:13 🔵 Ліміт на 150 тисяч замість 10006:37 🔵 Хто ініціатор меморандуму?07:15 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: погляд експерта08:37 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: пояснення Асоціації українських банків09:36 🔵 Обмеження для ФОПівта не пропускайте важливі новини Ірина_

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Пчёлка » П'ят 10 лют, 2017 15:55 0 3230

Пчёлка П'ят 10 лют, 2017 15:55