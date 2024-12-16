Відео новини від Finance.ua

З 1 лютого 2025 року найбільші українські банки посилюють контроль за картковими переказами українців. Які саме обмеження вводяться, для яких категорій громадян великі ризики та чому обмеження вводиться на рівні окремих банків - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Які банки вже підписали меморандум, за яким вводяться нові обмеження
00:48 🔵 Головні деталі меморандуму: ліміти стосуються не всіх і лише вихідних платежів
01:36 🔵 Високоризиковані клієнти і їх реєстр
03:06 🔵 Ліміти вперше поширяться на платежі через IBAN
03:27 🔵 На кого не поширюються нові ліміти
04:22 🔵 Обмеження на кількість рахунків
04:46 🔵 Цілодобовий моніторинг за платіжними операціями
05:06 🔵 голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, навіщо ці нововведення
06:13 🔵 Ліміт на 150 тисяч замість 100
06:37 🔵 Хто ініціатор меморандуму?
07:15 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: погляд експерта
08:37 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: пояснення Асоціації українських банків
09:36 🔵 Обмеження для ФОПів