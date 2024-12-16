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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:17


З 1 лютого 2025 року найбільші українські банки посилюють контроль за картковими переказами українців. Які саме обмеження вводяться, для яких категорій громадян великі ризики та чому обмеження вводиться на рівні окремих банків - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Які банки вже підписали меморандум, за яким вводяться нові обмеження
00:48 🔵 Головні деталі меморандуму: ліміти стосуються не всіх і лише вихідних платежів
01:36 🔵 Високоризиковані клієнти і їх реєстр
03:06 🔵 Ліміти вперше поширяться на платежі через IBAN
03:27 🔵 На кого не поширюються нові ліміти
04:22 🔵 Обмеження на кількість рахунків
04:46 🔵 Цілодобовий моніторинг за платіжними операціями
05:06 🔵 голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, навіщо ці нововведення
06:13 🔵 Ліміт на 150 тисяч замість 100
06:37 🔵 Хто ініціатор меморандуму?
07:15 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: погляд експерта
08:37 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: пояснення Асоціації українських банків
09:36 🔵 Обмеження для ФОПів

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 14:54



Від сьогодні в Україні стартує послуга “Єкнига” для 18-річних хлопців та дівчат. Усі, кому виповнилося 18 цього року, або буде наступного - зможуть отримати по 908 гривень на книги. Детальніше про “книжкову тисячу” - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Хто зможе отримати кошти на купівлю книг
01:25 🔵 Як скористатися програмою єКнига
02:10 🔵 Чому книги лише 18-річним?
02:33 🔵 Звідки гроші на єКнигу і чому програму так довго запускали

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
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  #<123
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