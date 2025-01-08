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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:17


З 1 лютого 2025 року найбільші українські банки посилюють контроль за картковими переказами українців. Які саме обмеження вводяться, для яких категорій громадян великі ризики та чому обмеження вводиться на рівні окремих банків - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Які банки вже підписали меморандум, за яким вводяться нові обмеження
00:48 🔵 Головні деталі меморандуму: ліміти стосуються не всіх і лише вихідних платежів
01:36 🔵 Високоризиковані клієнти і їх реєстр
03:06 🔵 Ліміти вперше поширяться на платежі через IBAN
03:27 🔵 На кого не поширюються нові ліміти
04:22 🔵 Обмеження на кількість рахунків
04:46 🔵 Цілодобовий моніторинг за платіжними операціями
05:06 🔵 голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, навіщо ці нововведення
06:13 🔵 Ліміт на 150 тисяч замість 100
06:37 🔵 Хто ініціатор меморандуму?
07:15 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: погляд експерта
08:37 🔵 Як ці обмеження вплинуть на українців: пояснення Асоціації українських банків
09:36 🔵 Обмеження для ФОПів

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 14:54



Від сьогодні в Україні стартує послуга “Єкнига” для 18-річних хлопців та дівчат. Усі, кому виповнилося 18 цього року, або буде наступного - зможуть отримати по 908 гривень на книги. Детальніше про “книжкову тисячу” - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Хто зможе отримати кошти на купівлю книг
01:25 🔵 Як скористатися програмою єКнига
02:10 🔵 Чому книги лише 18-річним?
02:33 🔵 Звідки гроші на єКнигу і чому програму так довго запускали

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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:37


Мобілізація обмежено придатних віком 18-25 не припинилась попри те, що нардепи проголосували відповідний законопроєкт ще в середині жовтня. А все тому, що президент Зеленський закон досі не підписав. Також з’явилась нова директива щодо мобілізації чоловіків від 50 до 60 років. Детальніше про це - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Мобілізація обмежено придатних до 25 років триває. А як же закон?
01:20 🔵 Зеленський знову загубив ручку?
01:40 🔵 Пояснення юристів щодо законопроєкту про скасування мобілізації
02:58 🔵 Чому президент постійно зриває норму щодо термінів підписання законопроєктів
03:50 🔵 Правова колізія: як обмежено придатні стали вмить здоровими. Юрист роз'яснює деталі
06:03 🔵 Мобілізація чоловіків від 50 до 60 років: свято директив і тільки
07:35 🔵 пояснення адвокатки щодо мобілізації чоловіків 50-60 років

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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:35


00:24 🔵 Події січня - масштабний обмін. За рік додому повернулися більше тисячі військовополонених
00:53 🔵 Лютий - створення нових військ, відставка Залужного
01:17 🔵 Події березня - перший "Оскар" для українського кіно
01:32 🔵 Квітень - Ізраїль завершив операцію в Секторі Гази, але пізніше почав у Лівії
01:55 🔵 Події травня - новий закон про мобілізацію, перша перемога Усика
02:34 🔵 Червень - Саміт миру
03:00 🔵 Події липня - Обстріл Охматдиту / Футбольне Євро і Олімпіада
03:39 🔵 Серпень - Початок операції на Курщині / Заборона РПЦ та її українських осередків
04:25 🔵 Події вересня - Вражаючий успіх України на Паралімпіаді
04:38 🔵 Жовтень - План перемоги Зеленського та участь КНДР у війні
05:14 🔵 Події листопада - перемога Трампа у США / Підвищення податків в Україні / Дозвіл бити західною зброєю по рф / Удар Орєшніком по Дніпру
06:51 🔵 Грудень - Повалення режиму Асада в Сирії / Рекорд Біткоїна / Друга перемога Усика

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:46

Ціни на нерухомість в Україні


Які тенденції на ринку нерухомості України. Більше купують чи орендують, Чи є сьогодні в Україні безпечне житло та чому українці, які виїхали за кордон, продають свою нерухомість тут. Про це та інше на інвестиційній конференції Жити на відсотки ми запитали у експертки з нерухомості, керуючої партнерки в KDU Realty Group Олени Маленкової.

00:00 🔵 Вступ
00:46 🔵 Чи зростуть в Україні ціни на нерухомість
01:33 🔵 Яке житло в оренду користується попитом серед українців
02:01 🔵 Як не втрапити в халепу при купівлі квартири: що треба знати
03:27 🔵 Шахраї на ринку нерухомості: як їх уникнути
04:00 🔵 Стратегія інвестування в нерухомість: на що слід звернути увагу
04:50 🔵 Купувати чи орендувати: який тренд серед українців
05:22 🔵 Чи є в Україні зараз “безпечна” нерухомість
06:07 🔵 Українці, які виїхали, активно продають житло
06:45 🔵 Чи повернуться українці, які виїхали за кордон?
07:39 🔵 Як українцю легалізувати кошти для придбання житла за кордоном
08:36 🔵 Як зламався Київміськбуд і що буде з його об’єктами

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