Відео новини від Finance.ua

В Україні починає діяти меморандум, підписаний банками в кінці 2024 року. Встановлюються нові обмеження на перекази, і вперше ліміти будуть запроваджені на перекази IBAN. Детальніше про всі зміни - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Які обмеження на перекази запроваджують з 1 лютого
01:08 🔵 Хто поза лімітами і що кажуть в Нацбанку
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02:42 🔵 Які категорії клієнтів у зоні високого ризику та як обійти нові ліміти
04:28 🔵 Обмеження на кількість рахунків та контроль над ФОПами